Pérou: après de violentes manifestations, le gouvernement discute avec les ouvriers agricoles

Trois civils ont été tués lors de manifestations des alariés agricoles, ici au nord de Lima au Pérou, le 30 décembre 2020. AP - Elmer Caceres

Le gouvernement péruvien a lancé ce vendredi 1er janvier un dialogue avec les représentants des ouvriers agricoles qui ont manifesté pendant tout le mois de décembre pour obtenir une hausse de leurs salaires. Fin décembre, des centaines de travailleurs ont bloqué une importante route du nord du Pérou pour appuyer leurs revendications. Au cours d'affrontements entre manifestants et policiers, trois civils ont été tués. Après deux jours de barrages et de heurts, la route Panaméricaine a été débloquée et elle reste surveillée par la police.