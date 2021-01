À la Une: Aux Etats-Unis, des élections cruciales en Géorgie

Publicité Lire la suite

Deux élections sénatoriales partielles se tiennent ce mardi en Géorgie. Des élections cruciales pour Joe Biden qui, si les démocrates l’emportent, bénéficiera de la majorité dans les deux chambres du Congrès. Le président élu était en campagne mardi soir en Géorgie, tout comme Donald Trump, le président sortant, qui continue d’employer les mêmes arguments, distillant ses affirmations sans fondement selon lesquelles il aurait été victime de fraudes électorales, détaille le New York Times. Et pourtant, plus tôt dans la journée, Gabriel Sterling, responsable entre autres du système de vote électronique en Géorgie à démonter point par point la théorie du président à l’occasion d’une conférence de presse.

Lors de ce meeting tenu lundi soir à Dalton, Donald Trump a expliqué à ses partisans qu’en cas de victoire des républicains, les conservateurs seront à même de ne pas certifier la victoire de Joe Biden ce mercredi au Sénat, grâce notamment à la voix supplémentaire du vice-président Mike Pence. Un rassemblement au cours duquel le président sortant s’en est également pris aux élus de Géorgie et plus particulièrement aux républicains, selon Politico. Une stratégie difficile à saisir et qui suscite de plus en plus de citriques dans le camp conservateur.

Le leader des Proud Boys arrêté à Washington

Le leader des Proud Boys, une milice d’extrême droite qui soutien Donald Trump et qui doit manifester ce jeudi contre la certification de l’élection de Joe Biden a été arrêté ce lundi. Il s’agit d’Enrique Tario qui a été arrêté hier peu de temps après son arrivée dans la capitale, selon le Washington Post. Il était d’ailleurs au téléphone avec USA Today au moment de son arrestation. Ce fervent soutien de Donald Trump a été placé en détention pour avoir brûlé un drapeau des Black Lives Matter volé dans une église de la communauté noire le 12 décembre dernier lors d’une manifestation qui avait dégénérée.

Un acte qui pourrait être requalifiée en crime de haine. Selon la police, il avait également sur lui des chargeurs de munitions modifiés, ce qui est interdit. Il doit être présenté ce mardi devant la justice alors que mercredi les Proud Boys comptent manifester dans Washington pour dénoncer la victoire de Joe Biden.

Prise de fonction de la nouvelle Assemblée nationale au Venezuela

C’est ce mardi que les députés élus le 6 décembre vont prendre leur poste à l’Assemblée nationale vénézuélienne. Et selon le président de cette nouvelle législature, l’objectif prioritaire est de réconcilier les Vénézuéliens. C’est en tout cas ce qu’explique Jorge Rodriguez dans les colonnes d’Ultimas Noticias, quotidien proche du pouvoir. C’est un processus profond qui va être entamé qui passe par un dialogue et qui doit à terme permettre la réconciliation des Vénézuéliens.

Jorge Rodriguez, qui est encore pour quelques heures ministre de l’Information et de la Communication, s’est réuni lundi avec le président Nicolas Maduro et des députés nouvellement élus pour déterminer la marche à suivre, détaille Ultimas Noticias. Le Venezuela, à partir de ce mardi, va compter sur une Assemblée nationale légitime et un Parlement illégitime, comme le titre El Nacional, quotidien proche de l’opposition. Un quotidien qui appelle l’opposition à changer pour ne pas disparaître du panorama politique alors que 2021 est une année électorale.

La difficile réforme de l’économie cubaine

A Cuba, les autorités ont entamé le 1er janvier une très vaste réforme économique avec notamment la suppression de la double monnaie. Et certaines mesures laissent les Cubains septiques, notamment l’annonce de l’augmentation du prix payés aux producteurs agricoles qui pourraient recevoir entre 200 et 350% de plus à compter du 1er janvier, détaille 14 y Medio. Une annonce faite par le gouverneur de La Havane qui s’est engagé à ce que le prix pour les consommateurs n’augmente pas.

Le but selon ce gouverneur est de stimuler les rentrées d’argent pour ces producteurs. Mais qui va payer la différence ? s’interroge le quotidien d’opposition en ligne. 14 y Medio explique qu’en réalité les prix ont déjà augmenté. Les producteurs changent le nom des produits ou des variétés qu’ils vendent pour éviter une sanction. Des prix qui augmentent alors que les salaires des Cubains ne suivent pas la même courbe, ce qui fait craindre le pire.

