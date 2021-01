170 grands patrons américains appellent à reconnaître l'élection de Joe Biden

Aux États-Unis, la Chambre des Représentants et le Sénat américain doivent se réunir mercredi 6 janvier 2021 pour certifier les résultats de l'élection présidentielle de novembre. Donald Trump refuse toujours sa défaite. Mais les dirigeants d'entreprises parmi les plus grandes du pays, plaident pour un transfert du pouvoir en bonne et due forme