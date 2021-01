Etats-Unis: en Géorgie, les électeurs démocrates mobilisés pour les sénatoriales

Les bureaux de vote ont fermé en Géorgie après une double élection sénatoriale cruciale pour le mandat de Joe Biden car ce scrutin partiel doit en effet déterminer qui des démocrates ou des républicains aura la majorité au Sénat. Et les électeurs démocrates ont bon espoir de l'emporter sur le fil.

avec notre envoyé spécial à Atlanta, Eric de Salve

Alice et Marcus son venus en couple avec un espoir… que la Géorgie offre une majorité au Sénat pour permettre à Joe Biden de gouverner. « Le pays va changer grâce à la Géorgie ! », lance confiante Alice. « La Géorgie va finaliser la présidentielle et confirmer la tendance démocrate … un nouveau cap pour le pays ! », renchérit Marcus.

Nous sommes dans un bureau de vote installé dans un quartier populaire afro-américain du centre d’Atlanta. Michael, 35 ans, en sort heureux : il fait partie des milliers de noirs interdits de voter en Géorgie après une condamnation et récemment réinscrits sur les listes électorales. « C’est très important pour moi d’être ici aujourd’hui parce qu’on m’avait retiré mon droit de vote justement ici, dans ce bureau de vote ».

Michael a lui aussi voté démocrate en espérant le déblocage d’une aide d’urgence pour le coronavirus. En Géorgie les démocrates ont lancé un vaste mouvement pour réinscrire sur les listes des électeurs déchus de leurs droits comme lui.

Le parti de Joe Biden mise aussi l’évolution démographique de cet Etat du Sud comme nous l’explique Pete, assesseur de ce bureau de vote. « La Géorgie est moins blanche qu’avant. Beaucoup de nouveaux habitants sont arrivés, il y a plus de diversité… plus de compagnies internationales qui s’installent ici. Du coup la Géorgie est de plus en plus démocrate, et ça commence à se ressentir dans les résultats ».

Mais en dehors des centre urbains comme Atlanta, le reste de la Géorgie reste un Etat largement conservateur. Le 3 novembre, Joe Biden ne l’a emporté ici qu’avec 12 000 voix d’avance sur Donald Trump.

Ce scrutin partiel est crucial. Donald Trump, qui s'y est déplacé personnellement pour soutenir ses candidats, a défrayé la chronique le week-end denrier en demandant à un responsable électoral en Géorgie de trouver 11780 bulletins à son nom. Les deux sièges de cet État du Sud sont les derniers à pourvoir et l’issue du scrutin le 5 janvier déterminera qui des républicains ou des démocrates aura la majorité à la chambre haute à Washington.

