Etats-Unis: les démocrates proches du contrôle du Sénat

Elections sénatoriales en Géorgie: le dépouillement des bulletins est en cours dans ce bureau de Lawrenceville et les résultats s'annoncent très serrés, le 6 janvier 2021. AP - Curtis Compton

Texte par : RFI

Du résultat des élections sénatoriales dans en Géorgie, dépendra la majorité du Sénat, et la plus ou moins grande lattitude dont disposera le président élu Joe Biden. Et ces résultats peuvent arriver très vite, l'un des candidats, le démocrate Raphael Warnock a d'ailleurs déjà proclamé sa victoire.