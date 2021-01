Canada: le Québec durcit les mesures de lutte contre le Covid-19

Le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d’augmenter au Canada, et notamment au Québec où les décès ont atteint le niveau de ceux du mois de mai. Inquiets pour le système hospitalier qui risque de devoir prioriser certains malades aux dépens d’autres patients, le gouvernement frappe un grand coup. Pour la première fois en 50 ans, les Québécois devront se plier à un couvre-feu pendant un mois à partir de samedi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Montréal, Pascale Guéricolas

« On est obligés aujourd’hui d’annoncer un espèce de traitement choc…» François Legault, le Premier ministre du Québec veut rappeler ses concitoyens à l’ordre, en les obligeant à rester chez eux entre 20h et 5h du matin.

Le but, sensibiliser tout un chacun au respect des consignes de supprimer tout contact social. La fermeture des écoles le 17 décembre et celle des commerces non essentiel une semaine n’a pas empêché l’épidémie de prendre de l’ampleur au grand déplaisir du directeur de la Santé publique.

« Les gens ont diminué la distanciation, se lavent les mains de moins en moins, il faut recommencer ça comme on l’a fait au printemps », déplore Horatio Arruda.

Déjà, l’hospitalisation croissante de malades du Covid-19 se fait sentir dans les hôpitaux comme le précise Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec. « Ce matin, le docteur Opartny a donné la commande d’arrêter les greffes du rein parce qu’on a besoin de lits pour le faire. »

La situation se dégrade aussi dans le reste du Canada. En particulier en Ontario, la province la plus peuplée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne