Facebook bloque le compte de Donald Trump pour une durée indéterminée

Les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump sont bloqués pendant «au moins les deux prochaines semaines», a annoncé jeudi le PDG de Facebook.

Dans un communiqué, Mark Zuckerberg annonce ce jeudi que Facebook bloque le compte de Donald Trump et ce de façon indéterminée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

Après l’attaque du Capitole, Facebook craint que Donald Trump n’utilise sa plateforme pour appeler ses partisans à de nouvelles violences aux États-Unis. « Le risque est tout simplement trop grand », écrit Mark Zuckerberg.

Facebook décide donc de bannir Trump de Facebook et d’Instagram pendant au moins deux semaines jusqu’à la transition officielle du pouvoir à Joe Biden dans 13 jours. « Les évènements choquants de ces dernières 24h démontrent clairement que Donald Trump entend utiliser le temps qu’il lui reste au pouvoir pour saper le transition pacifique du pouvoir à son successeur élu Joe Biden. » Voilà ce qu’écrit Mark Zuckerberg lui-même dans son communiqué.

« Sa décision d’utiliser sa plateforme pour cautionner plutôt que condamner les actes de ses partisans au Capitole ont légitimement choqué les Américains », poursuit le PDG de Facebook en annonçant donc deux mesures absolument inédites, la seconde étant la suppression des déclarations postées mercredi par Donald Trump parce que « leur effet et peut-être leur intention, dit Zuckerberg, étaient de provoquer plus de violences ».

La digue Facebook commence donc à rompre. Jusqu’ici le réseau social a toujours refusé de censurer le président et ses alliés qui bénéficiaient en raison de leur statut d’une sorte d’exemption aux règles d’utilisation. Même chose chez Twitter. Depuis mercredi, Donald Trump n’a plus accès à son réseau social favori et ce au moins pour 24h.

► À lire aussi : États-Unis: isolé, le président Donald Trump admet la fin de son mandat

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne