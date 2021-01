«Scènes pénibles», «honteuses», «choquantes», le monde regarde les émeutes au Capitole

L’intrusion de militants pro-Trump dans le Capitole a provoqué une avalanche de réactions internationales. Pékin, notamment, a ironisé en comparant les scènes d’intrusion au Capitole avec les manifestations pro-démocratie à Hong Kong.

Publicité Lire la suite

Des scènes « honteuses », « choquantes », « préoccupantes », les condamnations se sont multipliées ces dernières heures pour dénoncer une « attaque contre la démocratie ». Mais toute occasion est bonne aussi pour railler les faiblesses de la démocratie américaine et les images venues de Washington ont fait le tour des écrans chinois, écrit notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Si le commentaire reste sobre sur la télévision centrale de Chine, certains n’hésitent pas enfoncer le clou sur les réseaux sociaux stigmatisant « un système américain qui s’aggrave et présente des signes de cancer » selon l’éditorialiste du Global Times (filiale anglophone du Quotidien du Peuple) .

L’occasion aussi de ressortir l’argument du deux poids deux mesure avec des photos côte à côte des pro-Trump entrant par effraction dans le Capitole, et des manifestants pro-démocratie au Conseil législatif (Legco) de Hongkong en 2019. « Quel beau spectacle » ironisent les jeunesses communistes sur leur compte weibo en reprenant la phrase de Nancy Pelosi à propos des manifestations de Hongkong. « dira-t-elle la même chose à propos de la situation au Capitole », feint encore de s’interroger le Global Times.

Du pain béni pour les Chinois

L’élection de Donald Trump a été du pain béni pour le soft power chinois jugent avec recul certains observateurs en Chine. Ce dénigrement d’une Amérique plus que jamais divisée s’est encore accentuée depuis la crise sanitaire. Reste à savoir si ce Make China Great Again qui a fiat les choux gars de la presse chinoise sous l’ère Trump, va continuer sous Joe Biden

L’Union européenne a condamné un « assaut inédit » et appelé « au respect du résultat de l’élection présidentielle », tout comme Londres qui insiste sur une transition de pouvoir « pacifique et ordonnée ». Et Angela Merkel à Berlin s'est dite jeudi «triste» et «en colère» et a regretté « profondément que le président Trump n'ait pas concédé sa défaite, depuis novembre et encore hier ». Emmanuel Macron en France, dans une vidéo, rappelé l'importance de ne pas céder devant « la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause» la démocratie. « Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause, par les armes, les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle - celle d'un homme, une voix - qui est battue en brèche », a-t-il ajouté.

« Scènes pénibles »

Profonde « inquiétude » et « tristesse » au Canada, « scènes pénibles » déplore l’Australie qui attend aussi un transfert pacifique du pouvoir.

Autre ton en Iran : Téhéran met en garde contre la montée du populisme tout en soulignant la « fragilité et la vulnérabilité de la démocratie occidentale ».

« Le saccage du Capitole hier était un acte scandaleux et doit être vigoureusement condamné », a déclaré en Israël, benyamin Netanyahu, avant une rencontre à Jérusalem avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. « Je n'ai aucun doute sur le fait que la démocratie américaine triomphera, elle l'a toujours fait ».

A Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe dénonce le système électoral « archaïque » des États-Unis qui ne remplit pas les critères démocratiques. Et plusieurs responsables russes estiment que le pays a perdu toute légitimité à dispenser des enseignements sur la démocratie à d'autres pays, tout comme le sénateur russe, Konstantin Kosatchev, qui sur son compte Facebook a dit que la démocratie avait « malheureusement touché le fond et que l’Amérique n’avait plus aucun droit de donner le cap et encore moins de l’imposer aux autres ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne