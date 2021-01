États-Unis: l'investiture de Joe Biden se fera sans Donald Trump

Donald Trump, de plus isolé politiquement, n’en démord pas. Le président a annoncé sur Twitter qu’il ne participerait pas à la cérémonie d’investiture de Joe Biden le 20 janvier à Washington.

Avec notre correspondant à Washington, Eric de Salves

C’est l’un des premiers tweets de Donald Trump de retour après son exclusion de Twitter pendant 12h, et ce tweet n’est pas passé inaperçu : « À tous ceux qui se posent la question, écrit le président, je n’irai pas à l’investiture le 20 janvier ».

Malgré la pression politique intense depuis l’attaque du Capitole par ses partisans mercredi, malgré les démissions en série au sein de son administration dont deux de ses ministres, Donald Trump continue donc de faire du Donald Trump et de contester sa défaite.

En face les démocrates s’inquiètent de plus en plus sérieusement de la santé mentale de celui qui reste président des États-Unis pour encore 12 jours. Les chefs de l’opposition au Congrès qualifient Trump de « déséquilibré ». Nancy Pelosi et Chuck Shummer prévoient de lancer dès lundi une nouvelle procédure d’impeachment. Ils demandent aussi au vice-president Mike Pence d’invoquer le 25e amendement. Cet article de la Constitution prévoit de destituer le président s’il est jugé inapte par une majorité de son cabinet.

Par ailleurs, Nancy Pelosi annoncer avoir demandé aux chefs de l’armée américaine d’empêcher Donald Trump d’avoir accès aux codes de l’arme nucléaires et de déclencher une guerre. La cheffe des démocrates à la chambre assure aussi que le Congrès « agira » au cas ou Donald Trump refuserait de quitter la Maison Blanche volontairement.

►Biden juge que l'absence de Trump à son investiture est « une bonne chose »

Le président américain élu Joe Biden s'est réjoui que Donald Trump ait décidé de ne pas assister à sa prestation de serment le 20 janvier. « C'est une bonne chose », a déclaré le démocrate. Le vice-président Mike Pence est « le bienvenu » a-t-il toutefois ajouté lors d'une allocution depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. Par ailleurs, Joe Biden a laissé au Congrès la responsabilité d'ouvrir ou non une procédure de destitution contre Donald Trump à 12 jours de la fin de son mandat.

