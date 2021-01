Attaque sur le Capitole: une vétérante libertarienne de Californie parmi les victimes

Les incidents de mercredi à Washington ont fait 4 morts selon les autorités. Trois liés à des urgences médicales non-précisées et un au sein même du Capitole. Une Californienne de 35 ans se présentant comme une libertarienne et qui faisait partie d’un groupe ayant forcé l’entrée du bâtiment. Le policier qui l’a abattue a été placé en congé administratif.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat

Une vidéo de l’incident montre Ashli Babbitt en train de franchir une barricade dans un couloir du Capitole. De l’autre côté, un policier en civil avec son arme braquée. Un coup de feu, un seul et la jeune femme, enroulée dans un drapeau Trump, tombe à terre apparemment touchée à la gorge.

Babitt était une ancienne membre de l’US Air Force et de la Garde nationale, ayant servi en Irak et en Afghanistan. Elle vivait dans le sud de la Californie, dans la région de San Diego, à la tête d’une entreprise d’équipement pour piscines. « Elle avait un grand cœur, un esprit fort et (…) elle aimait l’Amérique », a confié son ex-mari au Los Angeles Times.

Elle était aussi une sympathisante de Donald Trump à en juger par les nombreuses photos et ses messages visibles sur les réseaux sociaux. Soutenant la construction d’un mur à la frontière, dénonçant une élection frauduleuse, elle a appelé à la démission du vice-président Mike Pence accusé d’avoir trahi le président. On la voit également porter un T-shirt « We are Q », une référence à QAnon, un mouvement véhiculant des théories du complot.

« Rien ne nous arrêtera. Ils peuvent essayer encore et encore, mais la tempête arrive sur Washington (…) De l’ombre à la lumière », a-t-elle annoncé sur Twitter. C’était la veille de sa mort.

► À lire aussi : États-Unis: du chaos au Congrès jusqu'à la victoire certifiée de Biden, revivez les événements

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne