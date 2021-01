Mexique: le maïs transgénique et le glyphosate désormais interdits, des symboles forts

Un petit agriculteur mexicain pulvérise de l'herbicide sur son champ de maïs à l'extérieur de la ville de Walamo, dans l'État de Sinaloa (image d'illustration). Getty Images - Matt Mawson

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Mexique, le gouvernement a décidé de bannir le maïs transgénique et le glyphosate, une mesure pionnière en Amérique latine. Le décret signé par le président Andres Manuel Lopez Obrador invoque la défense du maïs mexicain, de la biodiversité et de la souveraineté alimentaire. Cette interdiction était réclamée depuis plusieurs années par les organisations environnementales et par les communautés paysannes indigènes.