Covid-19 aux États-unis: la Californie dépassée par le nombre quotidien de morts

L'unité de soins intensifs de l'hôpital de Tarzana, à Los Angeles, en Californie. (Photo d'illustration) AFP - APU GOMES

À Los Angeles, le coronavirus, qui tue une personne toutes les huit minutes, a déjà fait plus de 11 500 morts. À cela s'ajoutent des hôpitaux débordés, du personnel à bout de force et des patients, atteints du Covid-19 ou autres, traités parfois dans des tentes ou dans un couloir. Alors que l’afflux de malades lié aux rassemblement de Thanksgiving n’est pas encore terminé, celui des fêtes de fin d’année fait désormais trembler médecins et infirmières.