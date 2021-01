États-Unis: les républicains estiment que Donald Trump a donné un nouveau souffle au parti

Rassemblement de soutien à Donald Trump devant le Capitole pour contester la certification des résultats de l'élection présidentielle à Washington, le 6 janvier 2021. REUTERS - SHANNON STAPLETON

Alors que les démocrates s’apprêtent à enclencher une procédure en destitution contre Donald Trump et que de plus en plus d’élus républicains appellent le président à démissionner, les membres du parti républicain, eux, ont renouvelé leur soutien sans faille au président sortant.