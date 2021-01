Twitter suspend le compte personnel de Donald Trump de façon permanente

La plateforme de prédilection du président sortant a suspendu son compte de façon permanente vendredi, deux jours après les émeutes de ses partisans qui ont envahi le Capitole pendant plusieurs heures.

Prévisible, le couperet est tombé. Le président américain n'a désormais plus accès à son compte Twitter. Un évènement loin d'être anecdotique : il s'exprime sur ce réseau social depuis des années et notamment depuis sa campagne en 2016 puis son élection à la Maison Blanche. Avec 88 millions de personnes qui le suivent (followers), le réseau à l'oiseau était devenu son canal de communication privilégié. Il y a quelques heures, c'est encore via un tweet qu'il prévenait de son absence à l'investiture de Joe Biden, son adversaire et vainqueur démocrate, le 20 janvier. Un évènement jamais vu depuis 1869.

« Après examen approfondi des tweets récents de @realDonaldTrump et du contexte actuel - notamment comment ils sont interprétés (...) - nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence » de la part du président américain sortant, a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

En effet, Donald Trump est tenu pour responsable, jusque dans son propre camp et parmi ses plus fidèles collaborateurs, de l'assaut puis de l'envahissement du Capitole mercredi 6 janvier. Lors d'un meeting peu avant, il avait notamment appelé ses partisans à marcher vers le Capitole, et avait notamment lancé : « Vous ne reprendrez jamais notre pays en étant faibles. Vous devez montrer de la force », avait-il lancé.

Des scènes de violences ont alors causé la mort de cinq personnes, dont un agent de police, Brian Sicknick. Parmi d'autres, la cheffe des démocrates Nancy Pelosi, mais aussi la sénatrice républicaine Lisa Murkowski, demande sa démission. « Je veux qu'il démissionne. Je veux le voir partir. Il a causé assez de dégâts », a déclaré la parlementaire républicaine.

Jeudi, Facebook et d'autres services comme Snapchat ou Twitch ont aussi suspendu le profil du locataire de la Maison Blanche pour une durée indéterminée.

Twitter avait déjà supprimé plusieurs messages du chef d'État, au lieu de simplement les masquer avec des notes d'avertissement.

