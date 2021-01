États-Unis: confusion et chaos dans la distribution des vaccins anti-Covid au Texas

Alors que le Texas comptabilise 28 545 décès, de nombreux hôpitaux sont au bord de la saturation du nombre de lits en soins intensifs. On attendait beaucoup de la vaccination, mais depuis le début de la campagne seul 0,17% de la population a été vaccinée. Le gouvernement a laissé à chaque État le soin de la distribution et au Texas confusion et chaos règnent.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Depuis la mi-décembre, 1,4 millions de doses ont été envoyées au Texas, mais seulement 475 000 Texans ont reçu la première injection, et 6 500 les deux. Et près d’une trentaine d’hôpitaux ruraux n’ont reçu aucune dose de vaccins contre la Covid-19, alors qu’ils étaient certifiés centre de vaccination.

Steve Johnson a 75 ans et il s’estime chanceux d’avoir reçu sa première dose dans la région de Dallas, vu le chaos de la vaccination : « Pourquoi laisse-ton chaque comté individuellement se débrouiller tout seul, ça n'a aucun sens ? »

Au total, sur les 30 millions d’habitants du Texas, 8 millions font partie de la catégorie à vacciner d’urgence : les séniors de plus de 65 ans, les personnels d’hôpitaux, de maisons de retraites, et là encore seulement les employés permanents et non les infirmiers contractuels ou intérimaires.

Se faire vacciner dépend alors du réseau de chacun. Si un hôpital ou une pharmacie a des doses restantes, elle appelle qui elle souhaite sans suivre aucun protocole de priorité si ce n’est la proximité affective ou professionnelle.

► À lire aussi : Aux États-Unis, la vaccination prend plus de temps qu'espéré par l'administration Trump

Vikki Goodwin est élue démocrate au Parlement du Texas, elle a écrit avec une trentaine d’élus au gouverneur pour qu’il explique la désorganisation.

« Il y a beaucoup de frustration. Pourquoi cette confusion autour de qui peut se faire vacciner, de quand on peut se faire vacciner et de comment y parvenir ? Et pourquoi entend-on des histoires de gens qui le reçoivent sans faire partie des catégories prioritaires ? »

Cette semaine, 200 000 nouvelles doses vont parvenir dans 28 centres de vaccination au Texas dans les grandes villes, mais pas dans les hôpitaux ruraux et seuls 1 200 doses seront envoyées à Laredo, à la frontière avec le Mexique, qui est pourtant un des foyers de la contamination au Texas.

► À lire aussi : Covid-19: Joe Biden critique les retards dans la distribution des vaccins

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne