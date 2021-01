États-Unis : la tension monte à Washington quelques jours de l'investiture de Joe Biden

L’investiture pose plusieurs défis sans précédent qui dépassent la portée de nos préparatifs habituels, avec la pandémie de Covid-19 et bien sûr l’attaque terroriste domestique sur le Capitole. Le district de Columbia demande au ministère de la Sécurité intérieure l’extension de la période de sécurité nationale décrétée pour cet événement du lundi 11 janvier au dimanche 24. Je demande aussi au ministère d’établir la sécurité et un plan de déploiement des forces fédérales pour assurer la sécurité de toutes les propriétés fédérales. Je demande aussi au secrétaire à la Sécurité intérieure d’annuler tous les événements publics du district de Columbia et de refuser tout permis pour les demandes de rassemblements entre le 11 et le 24 janvier.