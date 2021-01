Haïti: le plan de relance utopique des autorités

Le président haïtien Jovenel Moïse (au centre), accompagné de son épouse Martine et du Premier ministre Joseph Jourte, à Porte-au-Prince le 18 novembre 2020, lors de la commémoration de la dernière bataille d'Haïti avant son indépendance de la France.

C'est l'un des rares pays à avoir été relativement épargnés par la pandémie de Covid-19. Depuis mars dernier, les autorités de Haïti n’ont recensé qu’un peu plus de 10 200 cas dont 237 décès. Loin d’avoir encore une idée de ce que pourrait être une future campagne vaccinale dans le pays, le gouvernement a néanmoins présenté ce lundi 11 janvier un plan de relance économique post-épidémie dont les objectifs sont conséquents, au point de manquer de crédibilité.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

L’économie haïtienne n’a pas attendu la crise du Covid-19 pour dévisser. Depuis deux ans, bien avant donc l’apparition des premiers malades, le pays est déjà entré en récession à cause des crises socio-politiques à répétition.

Le plan de relance présenté par le gouvernement permettrait à Haïti de ramener la croissance à un taux annuel de 3%. En moyenne, ce seraient également 23 000 emplois qui seraient créés chaque année. Avec ce plan, en 2023, seul un quart des Haïtiens seraient encore en situation d’insécurité alimentaire, contre 40 % aujourd’hui.

Lourd calendrier électoral

Ces objectifs, très optimistes, interrogent : sur les quelque 350 milliards de gourdes, soit près de 4 milliards d’euros, nécessaires pour financer ce plan de relance à horizon 2023, il en manque près de la moitié.

Tabler sur un tel retour de la croissance dès cette année est un pari risqué. En effet, les autorités haïtiennes ont parallèlement lancé un lourd calendrier électoral : le vote d’une possible future Constitution, l’organisation non seulement des présidentielles, mais aussi des législatives et des élections locales en retard.

Un tel agenda politique va provoquer de nouvelles tensions. Un tel climat n’a rien de propice à la stabilité économique.

