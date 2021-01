Procédure de destitution: la Chambre des représentants vote la mise en accusation de Trump

Une majorité d'élus de la Chambre des représentants a voté ce mercredi 13 janvier la mise en accusation formelle de Donald Trump pour avoir incité aux violences du Capitole, ouvrant la voie à un deuxième procès historique du président des Etats-Unis.

Il fallait 217 voix pour que l'acte d'accusation visant Donald Trump soit adopté. Il a été atteint et même dépassé, la Chambre à majorité démocrate continuant à voter. Dix républicains ont déjà voté avec les démocrates en faveur de l'impeachment. Le procès du président sortant, par les sénateurs, devrait se dérouler après son départ de la Maison Blanche, le 20 janvier.

« Le président doit partir »

C’est Nancy Pelosi qui a ouvert les débats. « Le président doit partir, il est un clair danger pour la nation que nous aimons tous », a tonné la cheffe des démocrates. « Depuis l'élection présidentielle de novembre, une élection que le président a perdu, il a menti de manière répétée sur les résultats », cherché à semer le doute sur le processus électoral et « à influencer les responsables locaux de façon non constitutionnelle » pour rejeter la victoire de Joe Biden, a-t-elle ajouté.

Les élus républicains ont au contraire accusé les démocrates de vouloir mener un nouveau procès politique contre le président républicain, rapporte notre correspondante à Washington, Anne Corpet. Le parlementaire Jim Jordan, qui s’était déjà illustré lors de la première procédure dans sa défense de Donald Trump, a dénoncé une manœuvre politique, une volonté « d’annuler le président ».

Le chef des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré pour sa part qu'une mise en accusation de Donald Trump une semaine avant la fin de son mandat serait « une erreur ». Le président sortant porte une « responsabilité » dans les violences du Capitole, a-t-il néanmoins admis, demandant la création d'une « commission d'enquête » et le vote d'une « motion de censure ».

Twitter mise en accusation Kevin McCarthy leader de la minorité rep dénonce l’assaut contre le capitole, et évoque les victimes, loue le courage des policiers du capitole mais ajoute « je crois que destituer le président en des délais si rapides serait une grave erreur » pic.twitter.com/NCUN2CGQux — anne corpet (@annecorpet) January 13, 2021

Un Capitole ultra sécurisé

Ce vote se déroule dans un contexte particulièrement tendu. Suite aux émeutes de mercredi dernier, le Capitole est quasiment en état de siège. Les élus doivent désormais passer par un portail de détecteur de métaux pour accéder à l’hémicycle.

Une barrière a aussi été dressée tout autour du Congrès et des milliers de soldats de la garde nationale ont été déployés.

Pour la première fois depuis la Guerre civile américaine, des centaines de soldats ont passé la nuit à l’intérieur du Capitole. Les troupes se sont installées comme elles le pouvaient et ont dormi à même le sol dans ce bâtiment prestigieux. Au total, 15 000 soldats seront déployés dans la capitale fédérale pour protéger les cérémonies d’investiture. C’est plus que le contingent déployé en Irak et en Afghanistan.

Des centaines de soldats ont passé la nuit à l’intérieur du Capitole. AP - Alex Brandon

