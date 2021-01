À la Une : aux Etats-Unis, Joe Biden dévoile son plan de relance

Publicité Lire la suite

Le plan de relance dévoilé par le président élu Joe Biden jeudi 14 janvier marque une véritable rupture avec la politique menée jusqu’à présent par l’administration Trump. C’est un plan global, qui va tout simplement à l’encontre de ce qui était fait jusqu’à présent, confirme Politico. Le but : faire en sorte que l’État fédéral reprenne le dessus dans tous les domaines.

Il s’agit d’un plan de deux milliards de dollars, précise la revue, avec de fortes sommes qui seront destinées « à étendre les tests, à accélérer le déploiement des vaccins et à rouvrir en toute sécurité les écoles. Le projet de loi comprendra également des chèques de 1 400 dollars par personne pour les familles de travailleurs, une assurance-chômage prolongée et une aide au logement et à la nutrition » précise Politico. Joe Biden a délivré un message clair : l’État fédéral ne laissera pas seuls les États qui connaissent des difficultés financières. Un plan qui doit désormais être validé par le Congrès avant d’être mis en œuvre.

Une caravane de migrants quitte le Honduras pour se rendre aux États-Unis

Depuis plusieurs jours des migrants se rassemblent au Honduras pour former une caravane qui compte se rendre à la frontière avec les États-Unis. Une caravane qui doit entamer son parcours ce vendredi 15 janvier et qui compte arriver à la frontière américaine pour l’investiture de Joe Biden. Et comme l’annonce le quotidien guatémaltèque Prensa Libre, l’ambassade américaine au Mexique à d’ores et déjà prévenu qu’elle comptait appliquer strictement la politique migratoire, malgré l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Cette caravane doit quitter le Honduras ce vendredi et traverser le Guatemala pour entrer sur le sol mexicain, précise La Hora. Les autorités guatémaltèques ont annoncé le déploiement de forces de l’ordre dans sept départements où l’État de prévention a été déclaré de peur que l’ordre et la sécurité des habitants de ces régions ne soient altérés. Des tests PCR seront obligatoires pour entrer dans le pays.

Environ 250 migrants sont pour l’instant réunis, un chiffre qui va augmenter durant l’avancée de cette caravane, prévient le quotidien mexicain El Universal. Les autorités mexicaines disent suivre de près l’évolution de cette caravane, selon Proceso, qui relaye un message du département de la Sécurité intérieure des États-Unis expliquant que la politique américaine n’a pas changé et que c’est un voyage en vain que sont en train d’entreprendre ces migrants. Un voyage qui pourrait les conduire à la mort selon le département américain de la Sécurité intérieure.

Le Mexique vit sa pire semaine depuis le début de la pandémie

Le pays continue d’établir de nouveaux records en nombre de contamination. Hier, jeudi 14 janvier, 16 448 nouveaux cas ont été détectés, annonce Milenio, ce qui marque là un nouveau record. Une journée au cours de laquelle 999 personnes sont décédées. Au total, plus d’un million et demi de Mexicains ont été contaminés dans un pays qui comptent près de 138 000 morts. Des chiffres qui font craindre le pire, selon des experts.

Mais du côté des autorités on se veut rassurant. Dans une interview reprise par Excelsior, David Paramo explique que les autorités savaient que cette crise allait durer et qu’elles misent aujourd’hui sur la vaccination pour renverser la tendance. David Paramo estime que son ministère fait tout ce qu’il peut pour limiter l’impact économique de la pandémie, mais que le Mexique, à la différence des pays riches, ne peut avoir accès à des prêts colossaux comme par exemple les États-Unis, car les intérêts sont trop élevés, d’où des mesures de confinement et des aides ciblées. Mais comme l’explique le ministre, il n’a désormais plus de « cartouches dans son sac » pour venir en aide aux secteurs les plus touchés.

Surveillance des conspirationnistes renforcée au Québec

Au Canada, et plus précisément dans la province du Québec, les forces de l’ordre sont en alerte depuis le reconfinement. Elles craignent une réaction des conspirationnistes, très mobilisés sur internet. Une information qui fait la Une du Journal de Montréal. Des menaces sur les réseaux sociaux, provenant de groupes conspirationnistes, viseraient des infrastructures selon le quotidien. Du coup, la police du Québec a resserré la surveillance. « L’annonce du couvre-feu les a rendus complètement fous », indique une source au fait des discussions selon le quotidien. « Nous devons les surveiller plus qu’avant », rajoute cette source.

La surveillance de cette « complosphère », comme l’appelle le Journal de Montréal, avait déjà été accentuée après l’attaque des partisans de Donald Trump sur le Capitole américain. Le quotidien rappelle que « plusieurs groupes aperçus lors du soulèvement au Capitole le 6 janvier ont des ramifications à l’extérieur des États-Unis, et les théories du complot en lien avec la pandémie de Covid-19 agissent comme base des soulèvements politiques actuels », ce qui justifie donc un renforcement des mesures.

