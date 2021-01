États-Unis: l'ex-gouverneur du Michigan inculpé dans le scandale de l'eau à Flint

L'ancien gouverneur du Michigan Rick Snyder a été inculpé dans l'affaire des eaux polluées à Flint. AP - Cody Scanlan

C'est un nouvel épisode judiciaire dans le scandale de l'eau contaminée qui a débuté en 2014 à Flint, dans l'État du Michigan. Douze personnes sont décédées et de nombreuses autres sont tombées malades à cause du plomb présent dans les canalisations utilisées pour l'approvisionnement en eau potable de la ville. L'État du Michigan a déjà été condamné l'année dernière, mais désormais la justice poursuit l'ancien gouverneur et 8 autres personnes.