Etats-Unis: Joe Biden dévoile son plan de relance de 1 900 milliards de dollars

A six jours de son investiture, Joe Biden a dévoilé jeudi un nouveau plan de relance d'urgence de l’économie. Il espère pourvoir débloquer 1900 milliards de dollars pour sortir les Etats-Unis de la crise.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Le président élu a défendu son projet ce jeudi soir dans une allocution télévisée. « Nous avons l’obligation morale d’agir de manière décisive » a lancé Joe Biden. Il veut notamment venir en aide aux familles, aux petites entreprises et aux minorités et accélérer la distribution des vaccins.

« Ce n’est pas difficile de voir que nous sommes au milieu d’une crise économique et sanitaire qui n’arrive qu’une fois sur plusieurs générations, nous devons agir et nous devons agir maintenant », a lancé Joe Biden après avoir égrené les difficultés auxquelles sont confrontés les Américains. Et il a détaillé les mesures qu’il entend mettre en œuvre.

« Les aides directes en cash, l’extension des allocations chômage, l’exonération des loyers, l’aide alimentaire, maintenir les emplois des travailleurs essentiels, aider les petites entreprises, ce sont les éléments clés du plan de sauvetage de l’Amérique qui sortira 12 millions d’américains de la pauvreté. »

Le président élu a aussi annoncé sa volonté de doubler le salaire fédéral minimum en le portant à 15 dollars de l’heure, une promesse de campagne. Joe Biden a conclu avec un appel à l’unité : « mercredi un nouveau chapitre commencera », a-t-il assuré avant d’afficher son optimisme. « Nous nous en sortirons mieux qu’au moment où nous sommes entrés dans cette crise ».

Le président élu n’a pas dit un mot sur les tensions qui entourent son arrivée au pouvoir, ni cité une seule fois le nom de Donald Trump.

