États-Unis: les femmes, premières victimes de la crise économique liée au Covid-19

En décembre plus de 140 000 emplois ont été détruits aux États-Unis. Les principales victimes de cette crise économique provoquée par l’épidémie de coronavirus sont les femmes. Le futur président Joe Biden a donc décidé de les placer au cœur de son plan de relance d’urgence de 1 900 milliards de dollars, un plan qu’il a présenté cette semaine.

De nos envoyés spéciaux à Philadelphie, Stefanie Schüler et Bertrand Haeckler

Quand on demande à Leyla quel problème Joe Biden devrait régler dès son arrivée à la Maison Blanche, elle répond : « Le retour à l’école ! Mon fils n’a pas été en classe depuis le début du confinement au mois de mars ».

Comme Leyla beaucoup de femmes ont dû quitter leur emploi pour s’occuper des enfants. Travaillant souvent sur des postes plus précaires que les hommes, les femmes sont aussi plus touchées par les licenciements dus à la crise économique et sanitaire.

Risque de perte du logement

« Ici, à Philadelphie, la majorité des habitants sont locataires dont la majeure partie sont des femmes célibataires. En plus de devoir affronter le chômage, elles sont aussi confrontées au risque de perdre leur logement », explique Jamie Gauthier, élue démocrate au Conseil municipal.

L’élue de poursuivre : « Comme nous savons qu’elles soutiennent non seulement leurs foyers mais aussi leurs communautés, il est très important de garantir à ces femmes une stabilité économique. Et c’est heureux de constater que le nouveau président, Joe Biden, partage ce point de vue. Mais je pense aussi qu’il doit aux femmes son nouveau poste ! Et c’est chouette qu’il le reconnaisse ».

