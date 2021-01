Honduras: la caravane de migrants, en route vers les États-Unis, entre au Guatemala

Une nouvelle marche de migrants est partie du Honduras. Les quelque 4 500 migrants clandestins devront franchir pas moins de trois frontières – d’abord celle qui les sépare du Guatemala, puis ils doivent passer au Mexique pour atteindre leur destination finale, les États-Unis.

Publicité Lire la suite

Leurs bébés dans les bras et souvent avec un simple sac en plastique pour tout bagage, les migrants ont franchi leur premier obstacle : le poste-frontière d’El Florido, à 220 kilomètres de la capitale Guatemala.

Des centaines de policiers en tenue anti-émeute avaient pris position, mais ils ont finalement laissé faire pour ne pas mettre en danger les nombreux mineurs présents dans cette caravane humaine.

Pour traverser la frontière guatémaltèque, il faut en principe présenter des documents d’identité et un test Covid négatif, mais même si beaucoup ne remplissaient pas cette condition, les migrants ont pu continuer leur chemin, déterminés à traverser le Guatemala et le Mexique à pied pour trouver une vie meilleure aux États-Unis.

► À lire aussi : Honduras: une nouvelle caravane de migrants en route pour les États-Unis

Tous veulent croire que le successeur de Donald Trump assouplira la politique migratoire. Mais le Service américain des douanes et de la protection des frontières a déjà douché cet espoir en déclarant : « Ne perdez pas votre temps et votre argent et ne risquez ni votre sécurité ni votre santé. »

Plus d'une douzaine de telles caravanes de migrants sont déjà parties du Honduras sans jamais arriver sur le sol américain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne