Des pays européens ferment leurs frontières avec le Brésil à cause du variant du Covid-19

L’Europe s’inquiète du variant brésilien du coronavirus. Après le Royaume-Uni cette semaine, c'est l'Italie qui a fermé ses frontières avec le Brésil.

Avec notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Ce sont des chercheurs japonais qui ont les premiers identifiés ce variant auprès de quatre voyageurs en provenance d’Amazonie. Catégorique, le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a déclaré avoir « des preuves concernant un nouveau variant au Brésil ».

Il n’a pas hésité à interdire les vols en provenance du Brésil et du reste de l’Amérique du Sud, ainsi que du Cap Vert et du Portugal, en raison des liens de ce pays avec le Brésil. Ce week-end, c’est l’Italie qui lui a emboîté le pas pour une période de 15 jours.

Sur place, en Amazonie, le nombre de cas de Covid a explosé en quelques jours. Les hôpitaux de Manaus, sont saturés et certains n’ont pu venir en aide aux malades, en raison d’une pénurie d’oxygène. Un couvre-feu a été instauré dans la capitale amazonienne.

La fermeture des frontières avec certains pays européens est une mesure de précaution, pendant que les recherches se poursuivent sur ce variant. On le soupçonne d’être beaucoup plus contagieux que l’original, à l’instar des variants britannique et sud-africain.

