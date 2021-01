Etats-Unis: Joe Biden veut agir vite après sa prise de fonctions

Le président élu Joe Biden lors d'un événement au Queen Theatre, le samedi 16 janvier 2021, à Wilmington. AP - Matt Slocum

Un dimanche sous tension aux États-Unis. Des dizaines de milliers de policiers et militaires sont mobilisés dans le pays alors que les partisans de Donald Trump pourraient manifester dans les capitales des 50 États, quatre jours avant l'investiture de Joe Biden. Le président élu doit prendre ses fonctions mercredi prochain dans un pays divisé, frappé de plein fouet par le coronavirus et en pleine crise économique. Les défis qui attendent le futur chef de l'État sont nombreux. Et Joe Biden entend agir vite.