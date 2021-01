À la Une: la nouvelle politique d’immigration de Joe Biden

Publicité Lire la suite

Le Washington Post parle d’une refonte de la politique d’immigration, avec une révision des lois fédérales mises en place par Donald Trump. Une révision qui se fera dès le premier jour du mandat de Joe Biden. Parmi les mesures prévues citées par le journal : un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour les migrants sans statut légal, et l’augmentation des quotas pour les réfugiés. Et finalement, comme déjà annoncé, Joe Biden n’investira plus dans la construction du mur à la frontière mexicaine mais dans l’infrastructure de détection.

Ces projets de loi seront envoyés au Congrès mercredi 20 janvier. Ils contiennent aussi un plan pour combattre les raisons de cette migration des habitants des pays d’Amérique Centrale, notamment les problèmes sociaux et économiques. Selon le Washington Post, ces mesures ont été saluées par les organisations de défense des migrants. Mais comme elles sont aux antipodes de la politique défendue par l’administration Trump, le journal se demande si le Parti républicain les soutiendra ou les rejettera complètement.

Au Canada, la nouvelle administration provoque déjà des remous

Le journal Le Devoir consacre son éditorial au « difficile début Biden-Trudeau ». En cause, l’avenir de l’oléoduc transfrontalier Keystone XL. Selon le quotidien, l’information, obtenue par la presse canadienne, selon laquelle le nouveau président Joe Biden souhaite annuler le projet est tombée « comme une bombe ». En 2015, le président Barack Obama avait « refusé d’octroyer ce permis pour des raisons environnementales, une décision annulée par Donald Trump en 2017 », rappelle le journal.

Un projet prestigieux pour le Canada

Oui car l’oléoduc aurait transporté plus de « 800 000 barils par jour de pétrole dilué issu des sables albertains vers les raffineries du golfe du Mexique ». Si Joe Biden annule le projet par décret, « l’Alberta perdrait ainsi un important débouché », avec des répercussions sur l’emploi et les recettes de l’État, selon le Devoir. « Outre la province canadienne, le gouvernement Trudeau sortira aussi perdant de l’abandon du projet, tant sur le plan fiscal que politique. »

Le Venezuela vient en aide au Brésil dans la lutte contre le Covid-19

Le président Nicolás Maduro avait annoncé dimanche 17 janvier qu'il enverrait une cargaison d’urgence d’oxygène dans la ville de Manaus, où les hôpitaux en manquent cruellement. Au point même que des patients atteints du Covid-19 doivent se partager des bouteilles d’oxygène. Les camions vénézuéliens transportant plus de 100 000 m3 de gaz, indispensables pour les unités de soin intensif, sont attendus ce mardi à Manaus, selon le site d’information G1. Manaus, où plus de 170 personnes décédées du Covid-19 ont été enterrées au cours des dernières 24 heures dans les cimetières de la ville.

Des mesures anti-covid plus stricts en Colombie

Ces mesures concernent notamment la capitale Bogota qui sera placée à nouveau sous couvre-feu nocturne à partir de ce mardi 19 janvier. Les habitants seront aussi confinés le week-end prochain pour la troisième fois consécutive. Ce nouveau confinement annoncé par la maire Claudia Lopez fait la Une de la presse nationale. El Tiempo relate l’appel de la maire adressé aux jeunes, auxquels elle demande de rester à la maison. « Ce sont les jeunes qui se contaminent mais les personnes âgées qui meurent », explique la maire de Bogota citée par El Tiempo.

