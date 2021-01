États-Unis: Joe Biden plus lent que ses prédécesseurs à nommer son cabinet

Le cabinet de Joe Biden met du temps à être nommé, en tous cas plus que ceux de ses prédécesseurs. Celui de Georges Bush en 2000, avait été retardé par des contestations du résultat de la présidentielle.

Publicité Lire la suite

La tâche du nouveau président est immense : relancer l’économie, vacciner la population, réconcilier le pays. Mais où est l’équipe qui va organiser tout cela ? Le Washington Post note ce matin que les cinq prédécesseurs de Joe Biden avaient, une semaine avant l’investiture, au moins cinq membres de leurs gouvernements en place.

Ce n’est pas du tout le cas cette fois-ci puisque les auditions au Sénat ne commencent qu’aujourd’hui - la veille de l’investiture, avec les candidats à la Défense, la Sécurité intérieure, les Affaires étrangères et le Trésor.

Lloyd Austin, prochain ministre de la Défense

Alejandro Mayorkas, secrétaire à la Sécurité intérieure

Antony Blinken, au poste crucial de secrétaire d'État

Janet Yellen au poste de ministre des Finances

A la Santé, c'est Xavier Becerra, l'un des principaux défenseurs de l'Obamacare qui devrait arriver.

Il faut dire que le Sénat, où les démocrates ont maintenant la majorité, n’est pas encore effectivement passé sous leur contrôle et les républicains ont traîné des pieds pour organiser les auditions.

Et puis, le second procès en destitution de Donald Trump pourrait ralentir encore plus le processus. Le premier avait duré 21 jours. Joe Biden a déjà proposé que le Sénat, pour qu’il « continue à gérer les affaires urgentes de la nation », divise son temps : une demi-journée pour le procès, une demi-journée pour les auditions de confirmation. Et pour, quoi qu’il arrive, éviter tout retard législatif, le nouveau président a prévu de d’abord contourner le Parlement en gouvernant par décrets, il devrait en signer une douzaine dès demain, à son arrivée dans le bureau ovale.

► À lire aussi : États-Unis: quelles sont les attentes des Américains sur les 100 jours de Joe Biden ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne