États-Unis: récession, crise du Covid-19, les premiers défis de l’équipe de Joe Biden

L’application du nouveau plan d’aide à l’économie sera la mesure prioritaire de Joe Biden (notre photo) dès son entrée en fonction. ANGELA WEISS AFP

Texte par : Myriam Berber 6 mn

Le 20 janvier 2021, Joe Biden et Kamala Harris prêtent serment. Ils deviennent les 46e président et vice-présidente des États-Unis. En pleine pandémie, la cérémonie sera raccourcie et sous très haute sécurité sur l’esplanade du Capitole. Le public n’est ainsi pas invité à se rendre à Washington. Pour tourner la page de Trump, Joe Biden a choisi une équipe d’expérience et représentative de la diversité.