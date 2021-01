États-Unis: à Rifle, dans le Colorado, les défenseurs des armes toujours derrière Trump

La propriétaire du Shooters Grill de Rifle, Lauren Boebert (à g.) pose avec sa mère et des pistolets dans le bar pro-armes et pro-Trump.

Dans plusieurs États, la garde nationale a été appelée en renfort pour défendre le parlement local contre toute intrusion ce jour d’investiture. C’est le Cas au Colorado où le FBI parlait de menaces sérieuses. A Rifle, qui veut dire fusil en français, une ville de 9500 habitant non loin des stations de ski de la « jet set » américaine. On y croise de nombreux supporters - armés - de Donald Trump.

De notre envoyé spécial à Rifle, Thomas Harms

Au Shooters Grill de la ville de Rifle, les serveuses sont invités à porter leur arme ostensiblement, et les clients ne se gênent pas non plus. Ryan Murr habite Rifle depuis toujours.

« Je me considère comme un patriote, mais je ne suis pas membre d’une milice, explique Ryan. Je n’ai jamais entendu parler de milice. Je pense que la gauche fait du battage médiatique en faisant croire qu’il y aura plein de monde avec leur AR-15 (leurs fusil mitrailleurs, NDLR) et qu’ils vont envahir les congrès de tous les États. C’est n’importe quoi. C’est faux. Est-ce que les gens sont en colère ? Oui. Les gens n’ont aucune confiance dans le gouvernement. Et en particulier à cause de l’agenda des gauchistes. »

Pour Ryan, avoir une arme à feu est un droit inaliénable. « Les mêmes personnes qui détestent la Constitution, elles ont peur que les citoyens aient des armes. Si on perd nos droits constitutionnels ont est fichus. Si vous essayez de prendre les armes des gens, je pense que ça risque d’être l’étincelle qui va allumer le feu », poursuit-il

Silhouette de Donald Trump

Le Shooters est un restaurant républicain avec une silhouette de Donald Trump taille réelle et des affiches de campagnes. Il a été ouvert il y a un peu plus de sept ans par Lauren Boebert, une républicaine qui vient d’être élue pour la première fois au Congrès à Washington. Elle avait d’ailleurs annoncé qu’elle se battrait pour pouvoir porter une arme dans le Capitole. Ses clients à Rifle la soutiennent, comme Velden et Bernadette Fails.

« Il y a des gens qui ne sont pas contents », dit Bernadette : « L’élection a été truquée, les gens ont choisi Trump mais des gens ont foutu le chaos dans les votes selon moi. Cela va conduire à la guerre dans ce pays, s’ils nous prennent nos armes », estime Velden. « Une guerre civile est imminente », rajoute Bernadette. « Une guerre civile car beaucoup d’entre nous ne supporterons pas ça, qu’ils nous confisquent nos armes », poursuit Velden. « C’est le pays du peuple, et c’est notre pays. La liberté d’expression, c’est de là que l’on tire tous nos droits ! », dit encore Bernadette. « La liberté d’avoir des armes, Biden veut nous l’enlever et ça va pas être joli », conclut Velden.

Au Shooters, personne ne croit qu’il va y avoir des violences ce mercredi, comme Brian Bensen. « Je suis le mouvement des patriotes. Je n’ai jamais entendu parler de volonté d’insurrection. Tous les patriotes que je connais disent ce n’est pas nous, restez à l’écart. Quelqu’un essaie de faire croire que c’est une initiative du mouvement des patriotes », estime-t-il. Aucun de ces clients n’ira à Denver, mais le Shooters promet de retransmettre la cérémonie d’investiture sur Fox news.

