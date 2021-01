REPORTAGE

États-Unis: avant l’investiture de Joe Biden, des skateurs investissent Washington, ville fantôme

Audio 01:30

Dylan et Richy, deux skaters, ont investi les rues de Washington. © RFI-Stefanie Schüler

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Dans le centre-ville de Washington, on ne croise plus que des policiers, des soldats et une foule de journalistes venus du monde entier. Deux jeunes Américains, Dylan et Richy, ont profité de ces conditions exceptionnelles pour s’entraîner à leur sport favori. RFI leur a tendu le micro.