Présidence de Biden: la communauté afro-américaine veut des actes

Manifestation du mouvement Black Lives Matter à Philadelphie, le 27 octobre 2020. AFP - Mark Makela

Après le succès du mouvement Black Lives Matter l’an dernier, après aussi la mobilisation massive de la communauté noire pour faire entrer Joe Biden et Kamala Harris à la Maison Blanche, les attentes de la communauté afro-américaine sont grandes. Elle veut plus que de beaux discours et attend un vrai changement de politique aux Etats-Unis.