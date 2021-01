Biden s'attaque à la crise alimentaire qui affecte des millions d'Américains

SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

Pour ce deuxième jour de travail, la nouvelle administration américaine ce vendredi s’est concentrée sur les aides économiques d’urgence. Joe Biden a ainsi signé deux décrets présidentiels visant une hausse de l'aide alimentaire dans le pays et un renforcement des droits sociaux.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Des initiatives d’urgences prises par décret présidentiel pour aller plus vite. Pour se justifier, le président américain a dépeint une réalité brute des États-Unis en temps de pandémie : on ne mange pas à sa faim dans un foyer sur sept ; 16 millions d’Américains vivent d’allocations chômage uniquement ; et les services publics locaux commencent à licencier - 600 000 personnes ont par exemple perdu leur emploi dans l’éducation.

« Une grande partie de l’Amérique souffre, a insisté le nouveau président. Des familles ont faim. Des gens sont expulsés. Les pertes d'emplois grimpent à nouveau. Il faut agir maintenant. Si nous agissons maintenant, notre économie sera plus solide, à court et long terme. C’est ce que nous disent des économistes de tous bords ! »

Plan de 1 900 milliards de dollars

Joe Biden a ainsi débloqué plus d’aide alimentaire. Il maintient les droits au chômage aux personnes souffrant de conditions pré-existantes qui refuseraient des postes en première ligne. Un moratoire sur les expulsions de logements pour loyers impayés a, lui, déjà été étendu.

Après ces mesures d’urgence, le président présentera ensuite son « plan de sauvetage » de 1 900 milliards de dollars. Il a appelé le Congrès à vite le valider pour freiner la crise qui s’annonce.

