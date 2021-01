Des milliers de Brésiliens manifestent contre la gestion de la pandémie par Bolsonaro

Des milliers de manifestants ont défilé ce samedi dans plusieurs villes du Brésil pour dénoncer la gestion de la pandémie par le président brésilien. A cause du coronavirus, la manifestation a pris la forme d’un convoi de voitures.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Sur l’avenue Presidente Vargas, c’est la première fois que Mauro défile en voiture. Des quatre fenêtres de sa vieille jeep flottent des drapeaux du Parti des travailleurs accrochés à des manches à balais. Il est venu dénoncer la gestion de Jair Bolsonaro.

« C’est criminel ! Il a saboté par tous les moyens le combat contre la pandémie ! Les vaccins auraient pu arriver depuis longtemps au Brésil s’il n’avait pas tout retardé, s’il n’avait pas créé des conflits avec tous les pays du monde ! »

Ce mode de manifestation est généralement attribué à la droite, mais à 70 ans, Mauro et sa femme Marcia veulent réclamer la destitution du président tout en se protégeant des agglomérations. « Il est fou ! Il n’a absolument aucune empathie pour personne à part ses fils ! Nous avons déjà perdu 1% de notre population brésilienne à cause du virus. Je suis choquée parce qu’il n’en a rien à faire ! »

Dans sa petite Coccinelle jaune, Beth et ses amies documentaristes ont mis une playlist de musiques engagées. Elles ont toutes un masque avec le slogan « Dehors Bolsonaro ». « Il y a 210 millions d’habitants dans ce pays… Et nous n’avons même pas 10 millions de vaccins. On a assisté à un coup de communication, mais on se moque de nous ! »

Ce dimanche, les manifestations contre le président continuent. Avec, cette fois, des mouvements de droite qui appellent à sa destitution.

