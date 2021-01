Climat: les États-Unis de Joe Biden reviennent dans le jeu

Joe Biden veut placer la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de sa politique nationale et internationale. Il a signé ce 27 janvier 3 décrets qui visent à s’attaque à ce qu’il qualifie de « menace existentielle ». Il a notamment décrété un moratoire sur les forages d’hydrocarbures sur les terres fédérales, encouragés par son prédécesseur. Il a aussi ordonné à son administration de supprimer les subventions fédérales à l’industrie fossile et à investir dans l’économie verte. Il maintient son objectif d’atteindre la neutralité carbone dans la production d’énergie d’ici 2035.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Comme face au Covid-19, nous avons désespérément besoin d'une réponse nationale unie à la crise climatique, car il existe bien une crise climatique, martèle Joe Biden. Nous ne pouvons plus attendre. » Le président américain tient à se démarquer de son prédécesseur, il veut s’appuyer sur la science. Et il s’emploie à calmer les inquiétudes de la classe ouvrière : « Vous savez, on peut mettre des millions d’Américains au travail en modernisant notre système de distribution d’eau, de transports, nos infrastructures énergétiques. Quand je pense au changement climatique et à ses réponses, je pense emplois. Construire une infrastructure moderne, résiliente, et un avenir avec une énergie propre va créer des millions d’emplois bien rétribués. »

Joe Biden entend aussi fédérer les autres pays dans ce combat contre le réchauffement climatique : « Nous devons guider la réponse mondiale. Parce qu’aucun défi ne peut être relevé par les seuls États-Unis. Nous savons ce qu’il faut faire, il faut simplement le faire. » Le président a annoncé la tenue d’un sommet sur le climat pour le 22 avril prochain, jour du cinquième anniversaire de l’accord de Paris, que les États-Unis viennent de réintégrer.

