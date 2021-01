Les États-Unis placés en alerte face à la menace du «terrorisme intérieur»

♦ Enrique Tarrio, chef des Proud Boys... et indic' du FBI

Le New York Times révèle que l’un des chefs de la milice suprématiste d’extrême droite des Proud Boys, un certain Enrique Tarrio, était en fait un indicateur du FBI depuis de nombreuses années. Ces révélations pourraient ternir l’image de ce fervent soutien de Donald Trump qui avait été empêché par les forces de l’ordre de manifester le 6 janvier à Washington, lorsque les partisans de l’ancien président avaient pris d’assaut le Capitole. L’intéressé a toutefois tenu à démentir ces révélations à l’agence Reuters. Il dit ne se souvenir de rien, malgré les archives judiciaires qui lui ont été présentées. Mais trois sources différentes détaillent cet accord scellé dans un tribunal de Miami. Cette coopération aurait permis d’arrêter plus d’une douzaine de personnes selon le New York Times.