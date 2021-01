Argentine: entrée en vigueur de l’impôt «extraordinaire» sur les grandes fortunes

En Argentine, la richesse est tirée par les grands céréaliers et éleveurs bovins (image d'illustration). JUAN MABROMATA/AFP

L’Argentine, pays en récession depuis 2018, a mis en application un impôt « solidaire et extraordinaire » sur les grandes fortunes. Il avait été défendu par la majorité du président de centre-gauche Alberto Fernandez, et adopté le 4 décembre par les parlementaires pour aider les plus démunis et les petites entreprises à surmonter la crise du coronavirus.