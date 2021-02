Brésil: coup double pour Bolsonaro qui place deux alliés à la tête des chambres du Congrès

Bolsonaro se blinde. Le président brésilien est parvenu à placer ses alliés à la présidence des deux chambres du Congrès, malgré la chute de sa popularité et les nombreuses demandes de destitution contre lui.

Soixante-six, c’est le nombre de demandes de destitution qui ont été déposées au Congrès contre Jaïr Bolsonaro. Une vingtaine de ces requêtes concernent sa gestion jugée calamiteuse de l'épidémie de coronavirus, qui a fait quelque 225.000 morts au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis.

Mais c’est le président de la Chambre des députés qui décide si ces demandes de destitution doivent être prises en considération ou non, rappelle notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard. D’où l’importance pour Jaïr Bolsonaro d’avoir un allié au perchoir...

C’est désormais chose faite, avec l’élection d’Arthur Lira à la présidence de la chambre des députés. Ce dernier, qui a bénéficié de l’appui explicite de Jaïr Bolsonaro, devra barrer la route aux demandes de destitution.

Et le président Bolsonaro a d’ailleurs fait coup double, avec l’élection d’un autre allié, Rodrigo Pacheco, à la présidence du Sénat. Le Sénat, où siège également l'un des fils du chef de l’Etat, Flavio Bolsonaro.Arthur Lira, du Parti progressiste (PP, droite), a remporté la présidence de la Chambre des députés avec 302 voix sur 513, tandis que Rodrigo Pacheco (DEM, centre droit) a été élu à la tête du Sénat avec 57 voix sur 81.

Au sein de la population, la popularité de Jaïr Bolsonaro est pourtant en baisse, et plusieurs manifestations anti-gouvernementales ont eu lieu au cours des dix derniers jours pour réclamer le départ du président... En cause notamment, sa gestion de la crise sanitaire. Le président Bolsonaro a mis en doute l'efficacité des vaccins -et la vaccination n'a commencé qu'à la mi-janvier au Brésil- et critiqué les mesures de distanciation sociale.

Un récent sondage de l'institut Datafolha a révélé une baisse de popularité du président d'extrême droite : 31% des Brésiliens considèrent qu'il fait un « bon » ou « très bon » travail, contre 37% en août et en décembre.

Mais avec ces nominations Jaïr Bolsonaro espère désormais trouver un nouvel élan avant la présidentielle de l’an prochain.

