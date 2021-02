Joe Biden reçoit dix élus républicains pour discuer de son plan de sauvetage de l'économie

Joe Biden affiche sa volonté de renouer avec le dialogue bipartisan. Le président a longuement reçu dix sénateurs républicains ce lundi 1er février à la Maison Blanche. Au menu des discussions, le plan de sauvetage de l’économie.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Le président démocrate veut débloquer 1 900 milliards pour venir en aide aux Américains, aux entreprises et aux Etats, tandis que les républicains proposent 618 milliards de dollars. Ils refusent de valider la hausse du salaire minimum à 15 dollars, une des promesses électorales de Joe Biden, et ne veulent pas non plus entendre parler d’aides supplémentaires accordées des Etats. Ils veulent aussi faire passer de 1400 à 1000 dollars l’aide directe proposée aux Américains.

Malgré ces désaccords, Joe Biden a souhaité montrer qu’il était ouvert à la discussion en les recevant à la Maison Blanche. Une réunion jugée « très productive et cordiale » par la sénatrice Susan Collins. La rencontre a duré deux heures, bien plus qu’escompté, mais sans pour autant aboutir à un résultat concret.

« Je ne dirais pas que nous avons trouvé un accord sur le paquet ce soir, a expliqué Susan Collins. Mais nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre les discussions et voir comment continuer à travailler ensemble donc je pense que c’était une excellente réunion et nous apprécions vraiment que le président a choisi de passer autant de temps avec nous pour une conversation très franche et très utile. »

Coup de communication réussi donc pour Joe Biden qui prône l’unité et veut renouer avec un esprit bipartisan torpillé sous la présidence Trump. Mais les écarts sur le montant de l’enveloppe sont très importants et le président veut que son plan soit adopté au plus vite. Au Congrès, les démocrates se disent prêts à utiliser une procédure qui permettrait de le faire passer sans les voix des républicains.

