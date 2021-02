Le Canada classe les Proud Boys comme groupe terroriste

L'organisation « néofasciste » des Proud Boys et douze autres groupes ont été ajoutés à la liste noire des entités terroristes au Canada, a annoncé ce mercredi le ministère de la Sécurité publique.

Publicité Lire la suite

Fondés en 2016 et présents au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays, les Proud Boys ont « joué un rôle central dans l'insurrection » du 6 janvier au Capitole de Washington, indique le ministère canadien de la Sécurité publique dans un communiqué. Il s'agit « d'une organisation néofasciste qui se livre à la violence politique » et dont les membres « épousent des idéologies misogynes, islamophobes, antisémites, anti-immigrants et/ou suprémacistes blanches ».

Les Proud Boys compteraient plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de membres en Amérique du Nord et seraient présents dans toutes les grandes villes du Canada, a indiqué à la presse un responsable gouvernemental, sous couvert de l'anonymat.

► À lire aussi, notre dossier sur l'extrême droite américaine

Trois autres groupes associés à l'« extrémisme violent à caractère idéologique » ont aussi été inscrits sur la liste. Il s'agit de la Division Atomwaffen, décrite comme un « groupe terroriste international néonazi », du Mouvement impérial russe, « groupe nationaliste établi en Russie », et de The Base, groupe « néonazi » fondé en 2018. Les autres organisations inscrites sont affiliées aux groupes al-Qaïda – comme Ansar Dine ou le Front de libération du Macina, tous deux actifs au Mali – ou à l'Etat islamique et ses branches en Asie de l'Est, au Grand Sahara ou en Libye.

« Compte tenu de leurs actions et de leurs idéologies », le ministère estime qu'il existe « des motifs raisonnables de croire » que ces groupes ont « sciemment participé » ou « facilité » une « activité terroriste ».

Cette inscription ne signifie pas pour autant que ces groupes ont « commis un crime », mais ils s'exposent néanmoins à voir leurs « biens saisis, bloqués ou confisqués », explique le ministère sur son site. La liste noire canadienne comprend plus de 70 entités dont al-Qaïda, le Hezbollah, les talibans ou le groupe État islamique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne