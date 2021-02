États-Unis: la neige s’abat sur New York, mais la pandémie change le visage de l’hiver

La neige s’est abattue depuis deux jours sur le nord-est des États-Unis. C’est la plus importante tempête de neige depuis cinq ans à New York : plus de 60 cm de neige sont tombés en quelques heures. Il a été interdit de conduire sur les routes, les aéroports ont été rouverts mais de nombreux vols sont encore perturbés.

De notre correspondante à New York, Carrie Nooten

On a dénombré 6 morts à cause de la tempête. Et plus de 1 500 rendez-vous de vaccination contre la Covid 19 ont été reportés. La tempête, par temps de pandémie, ce n’est décidément pas tout à fait la même chose.

Tom profite d’une accalmie pour aller dégager le trottoir en face de chez lui, au moyen d’une énorme pelle. « Chacun doit dégager la neige devant chez lui. Vous êtes obligés de le faire, sans quoi, vous risquez une amende ! », dit-il, en reprenant son souffle.

Autour de lui, de nombreuses voitures sont encore ensevelies de tous côtés par la neige. La majorité des New-Yorkais travaillant encore de chez eux à cause de la pandémie, il y a fort à parier qu’elles y resteront encore un peu.

Pas de « snow days »

Le square du quartier s’est transformé en aire de jeux d'hiver. Les luges sont de sorties, et les bonshommes de neige se font compétition. Joao surveille sa fille. Pour lui, la pandémie a atténué le chaos d’une tempête de neige en temps normal. « Tout est plus calme, car il n’y a pas autant de gens dehors que d’habitude », constate-t-il.

Mais Joao, comme quelques New-Yorkais, se plaint de la disparition de la tradition du « snow day », jour de neige, à cause de la routine mise en place à cause de la pandémie.

« La grande différence, c’est qu’en temps normal, on aurait eu des snow days, sans école, sans boulot, puisqu’on ne pourrait pas aller au travail. Et maintenant, non seulement, on doit travailler de la maison, mais les enfants suivent leurs cours de la maison. Même la prof nous a envoyé un email nous disant “Eh, c’est un snow day”. J’adorais ça, maintenant, je les déteste. C’est double de boulot, au lieu de double amusement ! », affirme-t-il.

Une nouvelle chute importante de neige devrait recouvrir New York à nouveau ce week-end.

