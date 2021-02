États-Unis: Liz Cheney conserve son poste sur fond de guerre interne chez les républicains

Après le départ de Donald Trump, c’est la guerre au sein du parti républicain. À la Chambre, des représentants les partisans de l’ancien président s’affrontent ouvertement avec ceux qui souhaitent tourner la page Trump.

Avec notre correspondant aux États-Unis, Éric de Salve

Ce clivage fratricide se cristallise autour de deux élues conservatrices : la très contestée Marjorie Taylor Greene, adepte du mouvement conspirationniste QAnon et soutenue par Donald Trump, et de l’autre Liz Cheney, la numero trois dans la hiérarchie du parti, qui avait voté en faveur de l’impeachment de Donald Trump, après l’attaque du Capitole. Hier soir, son parti qui organisait un vote pour décider de la sanctionner - ou non - après son vote contre Donald Trump.

Liz Cheney a finalement sauvé son poste, par 145 voix pour et 61 contre. Elle conserve son rang de 3e élue la plus importante dans l’ordre protocolaire de la Chambre des représentants. Ses collègues conservateurs ont voté au secret pour décider s’il fallait ou non sanctionner en raison de son vote en faveur de l’impeachment de Donald Trump.

Anomalie aux yeux des démocrates

Le simple fait que ce vote ait eu lieu constitue en soi une anomalie aux yeux des démocrates et montre combien Donald Trump reste une force politique. L’opposition demandait plutôt des sanctions contre une autre représentante, Marjorie Taylor Greene, adepte du mouvement conspirationniste QAnon et soutenue par l’ancien président américain.

Ces derniers jours des vidéos postées par Marjorie Taylor Greene avant son élection ont refait surface et choqué : l’élue de Géorgie y tient pêle-mêle des propos violement islamophobes, elle soutient des appels au meurtre contre Nancy Pelosi, et qualifie la tuerie de l’école de Parkland en Floride de mise en scène destinée à renforcer la législation sur les armes.

Or, Marjorie Taylor Greene vient d’être nommée à la commission éducation de la chambre. Une chose intolérable pour les démocrates qui demandent aux républicains de l’exclure, ce que refuse leur chef Kevin McCarthy qui condamne ses propos mais la maintient.

Donc, les démocrates organisent un vote ce jeudi en plénière pour l’exclure et forcer les élus républicains à se prononcer en public pour ou contre cette élue qui résume à elle seule la guerre intestine au sein du parti républicain entre partisans et adversaires de Donald Trump.

