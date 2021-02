Les Etats-Unis prolonge le traité New Start sur la limitation des armes nucléaires

Des ouvriers examinent la bombe B-53 dans l'usine Pantex, la seule aux Etats-Unis où des armes nucléaires sont encore fabriquées, entretenues et démantelées, à Amarillo (Texas).

Les Etats-Unis ont prorogé mercredi 3 février de cinq ans la validité du traité New Start de limitation des armes nucléaires conclu avec la Russie. C’était une promesse du président démocrate. Le traité signé en 2010 devait expirer le 5 février.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Prolonger le nouveau traité Start rend les Etats-Unis, ses alliés et et le monde plus sûrs. Une compétition dans le nucléaire sans contrainte nous mettrait tous en danger », a déclaré le secrétaire d’Etat américain par communiqué.

Le nouveau traité Start avait déjà été prolongé la semaine dernière par les Russes. Les deux pays s’engagent donc à plafonner le nombre d’ogives et de lanceurs nucléaires qu’ils peuvent déployer jusqu’en février 2026. Ils autorisent aussi des contrôles réguliers.

« Surtout en période de tension, les limites vérifiables des armes nucléaires russes à portée intercontinentale sont d'une importance vitale » a commenté Antony Blinken. Le secrétaire d’Etat espère étendre le traité aux armes nucléaires plus petites qui n’y sont pas incluses.

Il entend aussi négocier un traité de limitation des armes nucléaires avec la Chine. L’administration américaine précédente a déjà tenté d’associer Pékin au nouveau traité Start, mais sans succès.

