Pollution au Brésil: le géant minier Vale jugé coupable, mais les victimes insatisfaites

Vista aérea del desastre de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, el 25 de enero de 2019 AFP/Archivos

RFI

Deux ans après la tragédie de Brumadinho au Brésil, le géant minier Vale va verser 7 milliards de dollars de compensation pour les dommages « sociaux et environnementaux ». En 2019, l’explosion du barrage avait fait 270 victimes et provoqué un désastre pour la faune et la flore, polluant les eaux du fleuve voisin. Les familles des victimes dénoncent cet accord, jugé insuffisant.