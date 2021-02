Destitution de Donald Trump: les Républicains du Wyoming se déchirent

Des partisans de Donald Trump manifestent contre la réprésentante Liz Cheney, qui a voté pour la tenue du procès en destitution de l'ancien président américain, le 28 janvier 2021 à Cheyenne devant le Capitole de l'État du Wyoming. AP - Michael Cummo

Le procès en destitution de Donald Trump s’ouvre ce mardi 9 février devant le Sénat à Washington. Un procès qui déchire le Parti républicain. Exemple au Wyoming, l’État le plus républicain des États-Unis, qui a voté à 70 % pour le président sortant le 3 novembre. Dans cet État rural et minier, la ferveur pour le milliardaire battu par Joe Biden est encore intacte, au point qu’une guerre fratricide se joue actuellement au sein du parti. D’un côté l’aile trumpiste radicale et majoritaire et de l’autre, les modérés plus traditionnels qui souhaitent tourner la page du trumpisme. Ce weekend, le parti républicain a voté une motion de censure contre sa députée Liz Cheney parce qu'elle fait partie des élus qui ont voté l’impeachment de Donald Trump à la Chambre des représentants.