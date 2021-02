Au Québec: dans "l'Affaire Camara", la police accusée de «racisme systémique»

Vue du centre-ville de Montréal. AFP - DANIEL SLIM

Texte par : Pascale Guéricolas 3 mn

Au Québec, l’erreur d’identification d’un suspect n’en finit pas de défrayer la chronique. Arrêté et emprisonné à tort pendant six jours, un Montréalais de 31 ans a finalement reçu les excuses du chef de police lui-même. On l’avait accusé à tort d’une tentative de meurtre d’un policier. Cette affaire soulève beaucoup de questions sur la façon dont l’enquête a été menée et sur un possible profilage racial.