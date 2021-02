Covid-19 au Brésil: des centaines d’ONG et entreprises s’unissent pour accélérer la vaccination

Un Brésilien de 90 ans reçoit une dose du vaccin d'AstraZeneca/Oxford contre le Covid-19, dans une réserve reculée près de Manaus, le 9 février 2021. REUTERS - Bruno Kelly

Le Brésil a déjà vacciné 4 millions de personnes contre le Covid-19, mais cela ne correspond qu'à 2 % de la population. Environ 400 entreprises et d’ONG ont alors créé le mouvement « Unis pour le vaccin » afin de vacciner et protéger la population le plus vite possible, et dépasser les polémiques qui y ont transformé le vaccin en un débat politique.