Covid-19: le Pérou lance sa campagne de vaccination

Le Pérou a lancé ce mardi 9 février sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm. Une lueur d’espoir pour les Péruviens, alors que le pays andin fait face à une situation sanitaire catastrophique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lima, Wyloën Munhoz-Boillot

Les premières doses de vaccin ont été administrées dès 8h ce mardi matin. Josef Vallejos, médecin en soins intensifs à l’hôpital Loayza à Lima est le premier Péruvien à s’être fait vacciner.

« Je suis très content, se réjouit-il. C’est un jour historique pour la médecine péruvienne et surtout pour nous, les médecins en soins intensifs, parce que nous sommes une des professions les plus exposées au virus. Plusieurs collègues sont morts du coronavirus, donc ce vaccin, c’est la lumière au bout du tunnel. »

Comme lui, ce sont 420 000 professionnels de santé qui vont être vaccinés en priorité lors de cette première phase. « La vaccination va nous permettre de soigner les patients en minimisant les risques de contamination, explique le docteur Jésus Valverde. C’est une étape essentielle pour continuer à lutter contre cette pandémie. »

Premier lot symbolique

Après moult reports, le premier lot de 300 000 doses du vaccin chinois Sinopharm est finalement arrivé ce dimanche 7 février dans un grand battage médiatique. Un petit lot certes, mais qui a donné un regain d'espoir au pays qui traverse une deuxième vague particulièrement virulente. Le gouvernement péruvien mise donc beaucoup sur la vaccination pour endiguer l’épidémie.

700 000 doses de vaccins supplémentaires doivent être livrées en fin de semaine par Sinopharm sur une commande totale de 30 millions de doses, qui devraient permettre de vacciner une partie des personnes à risque.

Le gouvernement péruvien a également conclu des accords avec les laboratoires Pfizer et AstraZenaca pour l’achat respectivement de 20 et 14 millions de doses, en plus des 13 millions de doses qui seront fournies par l’initiative internationale Covax.

Reste à convaincre la population. Ce mardi soir, le président Francisco Sagasti a reçu une première injection devant les caméras afin de rétablir la confiance des Péruviens dans les vaccins, alors que 48 % d’entre eux ne veulent pas se faire vacciner, selon un sondage paru le mois dernier.

► À lire aussi : Coronavirus: le Pérou détient le record de la plus forte mortalité au monde

Hoy he puesto el hombro por el Perú para reafirmar que las vacunas son sanas, seguras y salvan vidas. Las vacunas son el mejor escudo. Me vacuno con esperanza y con confianza. La mejor manera de agradecer a nuestro personal de salud es cuidando a quienes nos cuidan.#PongoElHombro pic.twitter.com/dz0XRs7zhe — Francisco Sagasti (@FSagasti) February 10, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne