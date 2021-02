Mort de Kobe Bryant: le pilote de l'hélicoptère jugé responsable de l'accident

Fresque murale représentant le basketteur américain Kobe Bryant et sa fille Gianna, tous deux morts dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier 2020 sur une colline de Calabasas, au nord-est de Los Angeles. AP - Jae C. Hong

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un peu plus d’un an après la mort de Kobe Bryant et de sept autres personnes dans un crash d’hélicoptère, les conclusions de l’enquête mettent en cause le pilote de l’appareil, qui aurait été mis en difficulté par la météo.