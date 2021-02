Présidentielle en Equateur: bataille serrée pour le second tour entre Yaku Perez et Guillermo Lasso

Quito: marche des supporters de Yaku Prerez vers le Conseil national électoral, le 11 février 2021. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le leader indigène de gauche Yaku Perez et l'ex-banquier de centre-droit Guillermo Lasso se disputent la deuxième place pour le second tour prévu le 11 avril lors duquel l'un des deux affrontera l'économiste Andrés Arauz, héritier politique de Rafael Correa. Une poignée de voix séparent les deux hommes et la tension monte.