Procès de Trump: les élus replongent dans l'assaut du Capitole, images choc à l'appui

Des vidéos choc inédites, et des accusations lourdes : au deuxième jour du procès de Donald Trump, les sénateurs ont replongé dans l’angoisse qu’ils ont vécu le 6 janvier lors de l’assaut du Capitole. Les procureurs ont attaqué avec force l’attitude de l’ancien président qu’ils ont clairement rendu responsable des émeutes.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Donald Trump a abdiqué de son rôle de commandant en chef pour endosser celui d’incitateur en chef d’une insurrection dangereuse », entame Jamie Raskin. Tweets et extraits discours à l’appui, les démocrates décrivent la dérive inexorable de l’ex-président et ses actions de plus en plus désespérées pour rester au pouvoir, jusqu’à cette journée du 6 janvier.

« Une heure après que le président a fini son discours, une horde d’insurgés a débordé la sécurité duCcapitole et est parvenue à entrer dans le Congrès, souligne Madeleine Dean. Parce que la vérité est que cette attaque ne se serait jamais produite sans Donald Trump. Et donc ils sont venus, avec des drapeaux Trump, et ils ont utilisé notre drapeau, le drapeau américain, pour se battre et pour matraquer. Et à 14h30, j’ai entendu ces coups terrifiants aux portes de la chambre des représentants. Pour la première fois en plus de deux cents ans, le siège de notre gouvernement était saccagé, sous nos yeux. »

Et les démocrates diffusent des vidéos encore jamais vues sur l’attaque du Capitole. Des scènes violentes montrées en parallèle de l’évacuation précipitée des élus. Les images prouvent aux sénateurs qu’ils ont été à deux doigts d’être confrontés directement aux manifestants. On entend la panique du personnel, des policiers qui appellent à l’aide.

Quand le policier Goldman fait faire demi tour à Mitt Romney qui repart en courant se mettre en sécurité pic.twitter.com/02h1rpnNUT — anne corpet (@annecorpet) February 10, 2021

L’attitude du vice-président, pourchassé par les manifestants, est saluée. « Mike Pence et moi sommes rarement d’accord politiquement, assure Joaquin Castro. Mais il a respecté son serment, et ce n’est pas un traitre, c’est un patriote. »

Donald Trump lui est conspué. Il est accusé non seulement d’avoir provoqué les violences, mais aussi de n’avoir rien fait pour les faire cesser.

